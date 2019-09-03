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За что могут заблокировать Карту киевлянина

За что могут заблокировать Карту киевлянина

Карту киевлянина нельзя передавать посторонним лицам, не имеющим льготы. Это является нарушением.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

В рамках проверок документов для льготного проезда в столичном метрополитене специалисты подземки обнаружили неоднократные нарушения. В частности, Карточки киевлянина передавались владельцами другим лицам для осуществления прохода, что является нарушением законодательства.

Сейчас пользоваться подземкой бесплатно может 31 категория льготников, а это 25% пассажиров.

Нормы предусматривают использование оригинала предусмотренного документа владельцем, если льгота общеукраинская, и Карты киевлянина, если льгота предоставлена городом.

Передача документов или Карт киевлянина посторонним лицам, не имеющим льготы, является нарушением.

При обнаружении таких случаев соответствующая карта блокируется на определенное время, и владелец оплачивает проезд на общих основаниях.

Справка Finance.ua

  • С 12 февраля «Ощадбанк» осуществляет перевыпуск «Карты киевлянина». Теперь она стала муниципальной, а не социальной, и получила ряд дополнительных функций.

Карта содержит:

  • транспортное приложение (аналог “зеленой” карты метро),
  • платежное приложение (возможность осуществлять безналичные платежи и снятие наличных).

Муниципальная карта предусматривает подключение и других функций:

  • коммунальное приложение позволяет получить данные о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ;
  • торговое – предоставляет и учитывает скидки в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медучреждениях, учреждениях культуры и т. п;
  • по медицинскому – спектр медицинских услуг, в том числе и медицинского страхования
По материалам Finance.UA
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