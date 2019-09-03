За что могут заблокировать Карту киевлянина

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Карту киевлянина нельзя передавать посторонним лицам, не имеющим льготы. Это является нарушением.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
В рамках проверок документов для льготного проезда в столичном метрополитене специалисты подземки обнаружили неоднократные нарушения. В частности, Карточки киевлянина передавались владельцами другим лицам для осуществления прохода, что является нарушением законодательства.
Сейчас пользоваться подземкой бесплатно может 31 категория льготников, а это 25% пассажиров.
Нормы предусматривают использование оригинала предусмотренного документа владельцем, если льгота общеукраинская, и Карты киевлянина, если льгота предоставлена городом.
Передача документов или Карт киевлянина посторонним лицам, не имеющим льготы, является нарушением.
При обнаружении таких случаев соответствующая карта блокируется на определенное время, и владелец оплачивает проезд на общих основаниях.
Карта содержит:
Муниципальная карта предусматривает подключение и других функций:
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