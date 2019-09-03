Смолий назвал условие для продолжения снижения учетной ставки

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Цикл смягчения монетарной политики Национального банка Украины продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%.
Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий.
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По его словам, темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.
Регулятор видит возможности для быстрого снижения учетной ставки при условии ускорения реализации структурных реформ. Также важной предпосылкой является устойчивое замедление инфляции до цели.
“Вместе с тем, в случае реализации проинфляционных рисков, в частности ввиду сохранения давления со стороны спроса, процесс смягчения монетарной политики будет более постепенным”, – сказал он.
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