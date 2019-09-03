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Смолий назвал условие для продолжения снижения учетной ставки

Смолий назвал условие для продолжения снижения учетной ставки

Цикл смягчения монетарной политики Национального банка Украины продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий.

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По его словам, темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.

Регулятор видит возможности для быстрого снижения учетной ставки при условии ускорения реализации структурных реформ. Также важной предпосылкой является устойчивое замедление инфляции до цели.

“Вместе с тем, в случае реализации проинфляционных рисков, в частности ввиду сохранения давления со стороны спроса, процесс смягчения монетарной политики будет более постепенным”, – сказал он.

По материалам Finance.UA
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