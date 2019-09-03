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«Укрпочта» вводит новую услугу доставки

«Укрпочта» вводит новую услугу доставки

“Укрпочта” запускает функцию ускоренной доставки в Соединенные Штаты.

Об этом говорится в пресс-релизе «Укрпочты».

В компании отмечают, что дополнительную услугу в Штаты запустили из-за популярности этого направления доставки.

Сервис доступен только для мелких пакетов – международного отправления, предельная масса которого не должна превышать 2 кг, а воспользоваться услугой можно в «личном кабинете» или API на сайте.

Срок отправки до момента сканирования отправленной посылки нацпочтой США во время тестирования функции в 90% случаев составлял 3-5 дней, до финального вручения получателю – 4-10 дней. Для сравнения: базовая услуга международного отправления в США в «Укрпочте» предусматривает срок доставки в 14 дней.

Цена приоритетной отправки:

  • $0,5 за один мелкий пакет – до 30 сентября;
  • $1 – с 1 октября.

Заместитель генерального директора компании Александр Перцовский отмечает, что для полноценного функционирования сервиса «Укрпочта» обеспечила оптимизацию работы всей сети, а также наладила партнерские отношения с «МАУ» («Международные авиалинии Украины»)

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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