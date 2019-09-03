Смолий сообщил, что поможет удешевить кредиты в Украине

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Для снижения кредитных ставок необходимы качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений. А чтобы удешевить кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты, необходима имплементация законов о защите прав кредиторов и проведение судебной реформы.
Об этом рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий.
“Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне”, – сказал глава НБУ.
Что удешевит кредитование бизнеса и ипотечное кредитование:
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