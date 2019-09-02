День финансов, 5 сентября: решение по учетной ставке, начало работы ВАКС, прописка онлайн

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Четверг, 5 сентября. Что НБУ решил по учетной ставке, и как собираются наказывать за добычу янтаря:
Решение по учетной ставке. Нацбанк принял решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года. Как сообщается, Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%.
Также, глава НБУ Яков Смолий на брифинге заявил, что укрепление курса гривны к доллару было обусловлено несколькими факторами. А именно: благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг, рост доверия инвесторов к украинской экономике, упрощения их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.
Начало работы ВАКС. Сегодня, 5 сентября, начал свою работу Высший антикоррупционный суд. Ему будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и больше раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас – 968 тыс. гривен).
Прописка онлайн. Владимир Зеленский подписал указ, который дает ряд нововведений в сфере административных слуг. В частности, зарегистрироваться по месту жительства можно будет путем подачи заявления в электронной форме.
Наказание за добычу янтаря. Президент также внес законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу. Штрафы будут составлять от 12 тыс. грн и до 170 тыс. грн. Также могут наказать лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Когда появятся монеты номиналом 5 гривен. В Нацбанке заявили, что уже этой осенью. Фото монеты можно увидеть по ссылке.
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