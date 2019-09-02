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Зарегистрироваться по месту жительства можно будет онлайн - указ Президента

Зарегистрироваться по месту жительства можно будет онлайн - указ Президента

Владимир Зеленский подписал указ, который дает ряд нововведений в сфере административных слуг.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Документ №647/2019 «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг» вступает в силу* с 5 сентября 2019-го.

Теперь зарегистрироваться по месту жительства можно будет путем подачи заявления в электронной форме.

Что дает документ – право органам местного самоуправления и нотариусам предоставлять отдельные публичные услуги, связанные со следующими функциями:

  • Паспорт по-новому – в Украине ввели международный стандарт фото и подписи.

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  • Регистрация актов гражданского состояния.
  • Регистрация транспортных средств.
  • Выдача водительских удостоверений.
  • Регистрация земельного участка.
  • Предоставление социальных услуг.
По материалам Finance.UA
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