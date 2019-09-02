Зарегистрироваться по месту жительства можно будет онлайн - указ Президента

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Владимир Зеленский подписал указ, который дает ряд нововведений в сфере административных слуг.
Об этом сообщается на сайте Президента.
Документ №647/2019 «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг» вступает в силу* с 5 сентября 2019-го.
Теперь зарегистрироваться по месту жительства можно будет путем подачи заявления в электронной форме.
Что дает документ – право органам местного самоуправления и нотариусам предоставлять отдельные публичные услуги, связанные со следующими функциями:
Читайте также: Как приватизировать жилье: советы от Минрегиона
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин поддержал решение об увольнении КличкоВчера, 15:15 - 1536 19
Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникамВчера, 12:00 - 3171 14
Новый министр здравоохранения назвала первые шаги МинздраваВчера, 14:34 - 1534 6
Что ждать от коммунальных тарифов осеньюВчера, 11:02 - 7250 4
Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасльВчера, 19:02 - 1952 3
Покупка частями от monobank стала доступна для 8000 онлайн-продавцов подключенных к WayForPayВчера, 12:10 - 5620
Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницуВчера, 12:15 - 4050 1
Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникамВчера, 12:00 - 3171 14
ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы3 ч. назад - 2655
Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасльВчера, 19:02 - 1952 3
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)14 мин. назад
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Вчера, 15:10 - 256
Tesla выпустила новую версию Model 3Позавчера, 15:10 - 1876
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 806
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40944 1