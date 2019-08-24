Как приватизировать жилье: советы от Минрегиона

Все, кто проживает в жилье, принадлежащем к государственному жилищному фонду, вправе приватизировать его, то есть получить в частную собственность.

Об этом сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“Приватизация квартиры осуществляется при наличии ордера на нее. Лицо, на которого выписан этот документ, называют нанимателем, а те, кто был вселен и прописан в жилье вместе с ним, относятся к членам семьи и являются участниками процедуры приватизации”, – говорится в сообщении.

Объекты, которые нельзя приватизировать:

самовольно перепланированные и переоборудованные жилые помещения;

квартиры, которые принадлежат или относятся к музеям;

комнаты общежитий в военных городках, ботсадах или заповедниках;

аварийные объекты, а также находящиеся в зоне отчуждения;

полный перечень по ссылке .

Бесплатно можно приватизировать следующую недвижимость:

однокомнатные квартиры;

если квартира получена при сносе дома и компенсация в денежной форме не была получена;

если в жилье прописан льготник;

объекты, где проживают многодетные семьи и военнослужащие.

подробнее по ссылке.

Нужно учесть площадь жилья и количество зарегистрированных лиц. Исходя из санитарной нормы в 21 кв. м на квартиросъемщика, происходит бесплатная приватизация квартиры. Также добавляется 21 кв. м на каждого участника и 10 на всю семью. Это говорит о том, что на двоих бесплатно можно приватизировать 52 кв. м жилья.

Для приватизации необходимо собрать такие документы:

заявление на приватизацию квартиры, жилого помещения в общежитии, комнаты в коммунальной квартире (подписи нанимателя и членов семьи заверяются руководителем предприятия по обслуживанию жилья ( ЖЭК ), пример заявления

), пример заявления копии паспорта заявителя и всех членов его семьи (для детей до 14 лет – копии свидетельств о рождении), проживающих вместе с ним (копии паспортов, страницы 1,2,3, и все страницы с отметками места жительства).

копии свидетельства о рождении, о браке, о расторжении брака, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.

справки о регистрации места проживания заявителя и всех членов его семьи, зарегистрированных в квартире (доме), жилом помещении общежития, комнаты в коммунальной квартире. Техпаспорт на квартиру (комнату, жилой блок, секцию) и его копия.

копия ордера на жилое помещение или ордера на жилую площадь в общежитии, заверенная обслуживающей организацией ( ЖЭК ом)

ом) документ (справка), подтверждающий, что вы не участвовали в приватизации, то есть не использовали жилищные чеки (Жилищные чеки – это приватизационные бумаги, получаемые всеми гражданами Украины и используемые при приватизации государственного жилищного фонда);

справка из отделения ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» об остатке жилищных чеков на депозитных жилищных счетах. Подаются, если граждане уже участвовали в приватизации государственного жилья;

«Государственный сберегательный банк Украины» об остатке жилищных чеков на депозитных жилищных счетах. Подаются, если граждане уже участвовали в приватизации государственного жилья; копия документа, подтверждающего право на льготные условия приватизации (при наличии).

заявление-согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на приватизацию.

Граждане, проживающие в общежитии, кроме вышеуказанных документов к заявлению прилагают:

медсправку о том, что будущий владелец не болен туберкулезом;

выписку из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество;

копию договора найма жилого помещения.

За несовершеннолетних членов семьи нанимателя решение о приватизации принимают родители (усыновители) или опекуны. Согласие на участие детей они заверяют своими подписями в заявлении возле фамилии ребенка.

При подаче документов обязательно потребуются оригиналы для сверки данных. Если предоставление документов для приватизации квартиры поручено не собственнику, то необходимо получить нотариальную доверенность.

Куда обратиться:

Обратиться необходимо в отделы приватизации местной госадминистрации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, организации, учреждения, в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится государственный жилищный фонд.