Как приватизировать жилье: советы от Минрегиона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Все, кто проживает в жилье, принадлежащем к государственному жилищному фонду, вправе приватизировать его, то есть получить в частную собственность.
Об этом сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
“Приватизация квартиры осуществляется при наличии ордера на нее. Лицо, на которого выписан этот документ, называют нанимателем, а те, кто был вселен и прописан в жилье вместе с ним, относятся к членам семьи и являются участниками процедуры приватизации”, – говорится в сообщении.
Объекты, которые нельзя приватизировать:
Бесплатно можно приватизировать следующую недвижимость:
Нужно учесть площадь жилья и количество зарегистрированных лиц. Исходя из санитарной нормы в 21 кв. м на квартиросъемщика, происходит бесплатная приватизация квартиры. Также добавляется 21 кв. м на каждого участника и 10 на всю семью. Это говорит о том, что на двоих бесплатно можно приватизировать 52 кв. м жилья.
Для приватизации необходимо собрать такие документы:
Граждане, проживающие в общежитии, кроме вышеуказанных документов к заявлению прилагают:
За несовершеннолетних членов семьи нанимателя решение о приватизации принимают родители (усыновители) или опекуны. Согласие на участие детей они заверяют своими подписями в заявлении возле фамилии ребенка.
При подаче документов обязательно потребуются оригиналы для сверки данных. Если предоставление документов для приватизации квартиры поручено не собственнику, то необходимо получить нотариальную доверенность.
Куда обратиться:
Обратиться необходимо в отделы приватизации местной госадминистрации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, организации, учреждения, в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится государственный жилищный фонд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы12 ч. назад - 985 7
Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо8 ч. назад - 4039 6
В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"7 ч. назад - 2096 5
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 513 4
В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с карт3 ч. назад - 1020 3
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 21123
Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо8 ч. назад - 4039 6
Как проверить купюру на подлинность10 ч. назад - 3768
Межбанк: ждем интригу8 ч. назад - 2822
ОАЭ вводят налог на сахарВчера, 22:00 - 2805 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)7 ч. назад - 144
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1347
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 418
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1728 2
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2814 11