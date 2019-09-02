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Нацбанк снизил учетную ставку

Нацбанк снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траектории прогноза, опубликованного в последнем Инфляционном отчете. В августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем, все еще будет оставаться выше прогнозной траектории.

“Такое отклонение обусловлено прежде всего временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей. В то же время базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу Национального банка. Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживавшим фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса. Однако, расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции”, – добавили в пресс-службе.

Справка Finance.ua

  • 18 июля Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,0% годовых с 19 июля 2019 года.
  • 6 июня Правление Нацбанка оставило учетную ставку на уровне 17,5%.
  • 31 января Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%.
По материалам Finance.UA
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