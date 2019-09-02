За добычу янтаря собираются наказывать жестче

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Президент внес законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.
В пояснительной записке указывается, что добыча янтаря путем гидроразмыва уничтожает лесные массивы и земельные угодья, повреждает почвенный и растительный покровы.
Об это сказано в проекте закона №2059.
Какие штрафы заплатят:
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