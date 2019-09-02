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За добычу янтаря собираются наказывать жестче

За добычу янтаря собираются наказывать жестче

Президент внес законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.

В пояснительной записке указывается, что добыча янтаря путем гидроразмыва уничтожает лесные массивы и земельные угодья, повреждает почвенный и растительный покровы.

Об это сказано в проекте закона №2059.

Какие штрафы заплатят:

  • Незаконная добыча янтаря наказывается штрафом – от 12 тыс. грн до 51 тыс. грн.
  • Или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет.
  • Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря – от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн или ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет.
  • Если преступление совершенно “группой лиц или повторно, или в крупных размерах”, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Справка Finance.ua

  • 12 августа Президент посетил Житомирскую область. Зеленский уволил руководителей полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря.
По материалам Finance.UA
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