Смолий назвал причины укрепления гривны к доллару

Укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами.

Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

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“На курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ІТ-услуг”, – отметил Смолий.

Кроме того, на укрепление гривны повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг, добавил он.

“Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и рост спроса на ОВГЗ. Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным”, – добавил глава НБУ.