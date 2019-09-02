В Нацбанке анонсировали выпуск монет номиналом 5 грн осенью

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью.

Об этом рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.

“Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью”, – сказал он.

Ранее НБУ сообщал, что с 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового наивысшего номинала – 1000 гривен.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Справка Finance.ua