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В Нацбанке анонсировали выпуск монет номиналом 5 грн осенью

В Нацбанке анонсировали выпуск монет номиналом 5 грн осенью

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью.

Об этом рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.

“Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью”, – сказал он.

Ранее НБУ сообщал, что с 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового наивысшего номинала – 1000 гривен.

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Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Справка Finance.ua

  • В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривны.
По материалам Finance.UA
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