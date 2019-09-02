В Нацбанке анонсировали выпуск монет номиналом 5 грн осенью

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Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года, осенью.
Об этом рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.
“Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 гривен. Но думаю, это ожидается осенью”, – сказал он.
Ранее НБУ сообщал, что с 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового наивысшего номинала – 1000 гривен.
Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.
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