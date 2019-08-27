День финансов, 2 сентября: первая победа над рейдерством, гривна-именинница, проверка кредитного рейтинга

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник, 2 сентября. Украина встретила осень с такими новостями:
Первая победа над рейдерством. Министр Кабинета Министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет сообщил о первой победе в борьбе с рейдерством. — открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно. Отметим, в Украине есть несколько площадок, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.
Национальной валюте – 23. 2 сентября 1996 года гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины. Денежная реформа длилась две недели – со 2 по 16 сентября 1996 года. Какие дальнейшие планы Нацбанка по национальной валюте Украины — читайте.
Государство в смартфоне или полная цифровизация. Программа “Государство в смартфоне” должна быть полностью реализована в 2020 году. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. “До конца года мы планируем сосредоточиться на инвентаризации страны, мы проанализируем все государственные реестры, все базы данных, все имеющиеся объекты, все государственные органы и так далее и тому подобное”, — подчеркнул он.
Кстати, Finance.ua со своей стороны также прилагает усилия для комфортной цифровизации всех начинаний украинцев. Как еще одно доказательство — запуск сервиса, с помощью которого каждый читатель нашего портала сможет проверять свой кредитный рейтинг абсолютно бесплатно. Более того, с помощью сервиса вы не только сможете в онлайн-режиме проверять свой кредитный рейтинг, на странице результата вас ждут рекомендации по улучшению рейтинга.
Право для “народа” на законопроекты. Президент предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы. Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента..
Ресурс — радиочастоты. Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом. Депутаты предлагают ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре и разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐7 ч. назад - 15530 20
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение8 ч. назад - 1412 18
Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты9 ч. назад - 1034 6
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 146803 6
Назвали цену новой Skoda Scala для УкраиныВчера, 05:22 - 7134 5
Какие новые авто больше всего ищут в УкраинеВчера, 19:03 - 17994 2
Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐7 ч. назад - 15530 20
Показан уникальный советский спорткар, разгонявшийся до 210 км/час15 ч. назад - 2933
Какие штрафы ждут предпринимателя, не заплатившего ЕСВ4 ч. назад - 2095
Дубилет рассказал о первой победе в борьбе с рейдерством7 ч. назад - 1837
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"3 ч. назад - 99
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40215 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 912 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 862
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1928