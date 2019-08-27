День финансов, 2 сентября: первая победа над рейдерством, гривна-именинница, проверка кредитного рейтинга

Понедельник, 2 сентября. Украина встретила осень с такими новостями:

Первая победа над рейдерством. Министр Кабинета Министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет сообщил о первой победе в борьбе с рейдерством. — открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно. Отметим, в Украине есть несколько площадок, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

Национальной валюте – 23. 2 сентября 1996 года гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины. Денежная реформа длилась две недели – со 2 по 16 сентября 1996 года. Какие дальнейшие планы Нацбанка по национальной валюте Украины — читайте.

Государство в смартфоне или полная цифровизация. Программа “Государство в смартфоне” должна быть полностью реализована в 2020 году. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. “До конца года мы планируем сосредоточиться на инвентаризации страны, мы проанализируем все государственные реестры, все базы данных, все имеющиеся объекты, все государственные органы и так далее и тому подобное”, — подчеркнул он.

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Право для “народа” на законопроекты. Президент предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы. Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента..

Ресурс — радиочастоты. Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом. Депутаты предлагают ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре и разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом.