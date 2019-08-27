Зеленский предложил дать "народу" право вносить законопроекты

Президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.

Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента.

“Перечень субъектов права законодательной инициативы, определенный на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

Дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.

Для этого понадобится новое законодательство, которое определит, кем, как и в каких случаях это право может быть реализовано.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосование на двух сессиях: