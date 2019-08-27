Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐

Сервис подбора кредитов
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Друзья, у нас замечательные новости!
Finance.ua запускает сервис, с помощью которого каждый читатель нашего портала сможет проверять свой кредитный рейтинг абсолютно бесплатно.
Более того, с помощью данного сервиса каждый желающий сможет не только видеть свой рейтинг и общее описание, на странице результата вас ждут рекомендации по улучшению рейтинга.
А что такое кредитный рейтинг и зачем он мне? Если вы уже брали кредит, у вас есть кредитный рейтинг. Он повышается каждый раз, когда вы погашаете займ в срок, и понижается при несвоевременном погашении. В решении о выдаче займа банки и микрофинансовые организации отталкиваются от кредитного рейтинга заемщика. С хорошим баллом вы сможете рассчитывать на меньший процент и на большую сумму займа. С плохим — в кредите могут вовсе отказать.
Как часто есть смысл проверять свой рейтинг? Лучше при каждом изменении “обстоятельств”, которые могли повлиять на ваш кредитный рейтинг. С помощью нашего сервиса вы сможете проверять свой рейтинг неограниченное количество раз. Но с одного подтвержденного номера телефона можно узнать рейтинг только для одного ИНН. Требование Международного бюро кредитных историй.
Пользуйтесь и проверяйте!
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