Где проверить свой кредитный рейтинг бесплатно 🧐

Друзья, у нас замечательные новости!

Finance.ua запускает сервис, с помощью которого каждый читатель нашего портала сможет проверять свой кредитный рейтинг абсолютно бесплатно.

Более того, с помощью данного сервиса каждый желающий сможет не только видеть свой рейтинг и общее описание, на странице результата вас ждут рекомендации по улучшению рейтинга.

А что такое кредитный рейтинг и зачем он мне? Если вы уже брали кредит, у вас есть кредитный рейтинг. Он повышается каждый раз, когда вы погашаете займ в срок, и понижается при несвоевременном погашении. В решении о выдаче займа банки и микрофинансовые организации отталкиваются от кредитного рейтинга заемщика. С хорошим баллом вы сможете рассчитывать на меньший процент и на большую сумму займа. С плохим — в кредите могут вовсе отказать.

Как часто есть смысл проверять свой рейтинг? Лучше при каждом изменении “обстоятельств”, которые могли повлиять на ваш кредитный рейтинг. С помощью нашего сервиса вы сможете проверять свой рейтинг неограниченное количество раз. Но с одного подтвержденного номера телефона можно узнать рейтинг только для одного ИНН. Требование Международного бюро кредитных историй.

Пользуйтесь и проверяйте!