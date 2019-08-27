Государство в смартфоне: Гончарук рассказал о полной цифровизации Украины до 2020

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Программа “Государство в смартфоне” должна быть полностью реализована в 2020 году.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов.
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“До конца года мы планируем сосредоточиться на инвентаризации страны, мы проанализируем все государственные реестры, все базы данных, все имеющиеся объекты, все государственные органы и так далее и тому подобное. Для того, чтобы понять, что мы собственно имеем, потому что сегодня цифры нас очень часто обманывают. Мы не можем нормально посчитать бюджет на следующий год. По результатам инвентаризации мы полностью подготовим план по цифровизации страны. И 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны”, – отметил Гончарук.
Он подчеркнул, что реализация плана по цифровизации страны начнется в этом году.
“После 20 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне”, – подчеркнул Премьер-министр.
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