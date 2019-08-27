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Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом.
Депутаты предлагают ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре и разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).
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Об этом сказано в законопроекте № 1086 от 29 августа 2019 года.
Что предусматривается:
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