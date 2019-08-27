Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом.

Депутаты предлагают ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре и разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

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Об этом сказано в законопроекте № 1086 от 29 августа 2019 года.

Что предусматривается:

введение принципа технологической нейтральности, согласно которому операторы связи могут пользоваться полосами радиочастот, указанными в их лицензии, без ограничения по применению конкретных радиотехнологий, определенных для этих полос радиочастот, при условии обеспечения электромагнитной совместимости.

планируется разрешить операторам совместно использовать РЧР с целью ускорения развертывания сетей, увеличения их территории покрытия и повышения качества услуг.

установить на законодательном уровне требования лицензирования полос радиочастот для внедрения мобильной связи на условиях аукциона с предварительной квалификацией участников, исключая лицензирование по результатам проведения перераспределения радиочастот.

установить норму относительно обязательного присутствия международного идентификатора ( IMEI код), продаваемого терминального оборудования в Реестре IMEI кодов, как разрешенного или временно разрешенного к обслуживанию (исключение – когда его отсутствие инициировано пользователем по причине кражи или утери).

Предусматривает увеличение штрафов за нарушение условий и правил деятельности в сфере пользования РЧР в три раза (от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан), а также устанавливает ответственность физлиц-предпринимателей за нарушение соответствующих норм.

Штрафы за использование не разрешенных (запрещенных) в Украине радиоэлектронных средств и пользование РЧР без надлежащего присвоения радиочастоты, лицензии или с нарушением правил –* увеличиваются в 25 раз* (от 500 до 1250 необлагаемых минимумов для граждан и от 1250 до 2500 необлагаемых минимумов для должностных лиц и граждан-субъектов хозяйственной деятельности).