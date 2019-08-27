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Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом

Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом

Мобильным операторам предлагают разрешить совместное пользование радиочастотным ресурсом.

Депутаты предлагают ввести принцип технологической нейтральности для работы в радиочастотном спектре и разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

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Об этом сказано в законопроекте № 1086 от 29 августа 2019 года.

Что предусматривается:

  • введение принципа технологической нейтральности, согласно которому операторы связи могут пользоваться полосами радиочастот, указанными в их лицензии, без ограничения по применению конкретных радиотехнологий, определенных для этих полос радиочастот, при условии обеспечения электромагнитной совместимости.
  • планируется разрешить операторам совместно использовать РЧР с целью ускорения развертывания сетей, увеличения их территории покрытия и повышения качества услуг.
  • установить на законодательном уровне требования лицензирования полос радиочастот для внедрения мобильной связи на условиях аукциона с предварительной квалификацией участников, исключая лицензирование по результатам проведения перераспределения радиочастот.
  • установить норму относительно обязательного присутствия международного идентификатора (IMEI код), продаваемого терминального оборудования в Реестре IMEI кодов, как разрешенного или временно разрешенного к обслуживанию (исключение – когда его отсутствие инициировано пользователем по причине кражи или утери).
  • Предусматривает увеличение штрафов за нарушение условий и правил деятельности в сфере пользования РЧР в три раза (от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан), а также устанавливает ответственность физлиц-предпринимателей за нарушение соответствующих норм.
  • Штрафы за использование не разрешенных (запрещенных) в Украине радиоэлектронных средств и пользование РЧР без надлежащего присвоения радиочастоты, лицензии или с нарушением правил –* увеличиваются в 25 раз* (от 500 до 1250 необлагаемых минимумов для граждан и от 1250 до 2500 необлагаемых минимумов для должностных лиц и граждан-субъектов хозяйственной деятельности).
  • Предусмотрено сокращение перечня документов к заявлению о выдаче лицензии на пользование РЧР, а также сокращение сроков рассмотрения этих документов и выполнения всех необходимых действий до принятия решения о выдаче лицензии.
По материалам Finance.UA
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