Стало известно, почему в Украине местами исчезает мобильная связь

Использование украинцами незаконно действующих устройств, а также эксплуатация радиоэлектронных средств (РЭС) с несоблюдением условий пользования создает помехи мобильной связи в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия “Украинский государственный центр радиочастот”.

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“В 2018 году на территории Украины обнаружено почти 7000 фактов с признаками нарушений Закона Украины “О радиочастотном ресурсе”. Больше всего характерными из них является использование незаконно действующих устройств, а также эксплуатация радиоэлектронных средств с несоблюдением условий пользования. Подавляющее число случаев нарушений приходится на такие радиотехнологии, как широкополосный радиодоступ, радиорелейная связь и цифровая сотовая радиосвязь … Все это влияет на общую электромагнитную обстановку в стране”, – отметили в пресс-службе предприятия.

По информации ведомства, в частности РЭС цифровой сотовой связи испытывают большое влияние через источники радиопомех в полосах частот общего пользования. Кроме того, граждане используют запрещенные к использованию РЭС – например, запрещены в Украине и ЕС радиотелефоны стандарта DECT 6.0. Последние работают в диапазоне частот, определенных государством для развития сетей 3G.

При этом в госцентре добавили, что ухудшение качества сетей сотовой связи происходит и из-за эксплуатации усилителей, или повторителей сигнала – так называемых репитеров, которые устанавливаются несанкционированно. Как правило, их используют предприятия и частные лица для улучшения покрытия сетей связи в местах с плохим прохождением радиоволн (прежде всего, в полуподвальных офисных помещения, кафе, ресторанах, подземных паркингах и др. Как пояснили в госцентре, такие устройства устанавливают самовольно, без надлежащих настроек, что приводит к созданию помех в ближайших сотовых базовых станциях.

Всего, по данным ведомства, за прошлый год госцентр обнаружил около 7000 фактов с признаками нарушений.