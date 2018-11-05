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В Украине официально запустили Mobile ID

В Украине официально запустили Mobile ID

В Украине заработал электронный способ идентификации личности с помощи смартфона, другими словами “мобильный паспорт”. Первым городом, который получил данную возможность является Харьков.

С помощью такого паспорта пользователь может получить в электронном виде нужные справки. Например, справка о месте жительства, составе семьи или техпаспорт. Со временем, список будут расширять.

По словам директора Департамента регистрации Олега Дробота, такой паспорт идентичен простой сим-карте, только имеет в себе электронную подпись и персональные данные личности, но вместе с тем, все данные защищены.

Mobile ID можно будет использовать везде, где нужно предоставлять паспорт и идентификационный код.

Мои fiнансы:

  • Стоимость услуги? В Харькове в сети Vodafone стоимость Mobile ID – 100 гривен, подключение такой услуги за 150 гривен и ежемесячная абонентская плата в размере 15 гривен.
  • Как подключить мобильный паспорт? Приобрести SIM-карту, которая имеет поддержку Mobile ID, а затем зарегистрироваться.
По материалам Finance.UA
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