День финансов, 21 августа: новая высота для "минималки", трудоустройство и увольнение с госслужбы, правила игры для бизнеса

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Среда, 21 августа. О новых ценах, подходах и высотах:
Когда цена определяется рынком. Начиная с мая этого года, бытовые потребители Украины видят в своих платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. Об этом председатель правления “Нафтогаз Украины” Коболев написал в фейсбуке.
Новая высота для “минималки”. Во время заседания Кабинета Министров Владимир Гройсман сообщил, что со следующего года минимальная зарплата может быть увеличена до 5,5 тыс. грн. По его расчетам, «такой показатель является вполне реалистичным». Это выше уровня, предусмотренного правительственным распоряжением от 2017 года.
НБУ улучшает систему проведения кассовых операций банков. Нацбанк оптимизирует кассовые операции и работу банков с наличными национальной и иностранной валют в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Согласно изменениям, банкиры исключили из кассовых документов реквизит “Код банка” из-за введения IBAN в Украине, а также отменили “карточку с образцами подписей” клиентов при обслуживании банком их счетов.
Украина сможет погасить внешние долги без программы МВФ. Национальный банк Украины убежден, что проблем с погашением внешних долгов страны до конца года не возникнет, даже если в этот период не будет новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Он заверил, что никаких проблем с финансированием до конца этого года Министерство финансов не имеет.
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию для промышленности. Об этом заявил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус. Документ изменит стоимость электроэнергии в сторону снижения на 21 коп./кВт⋅ч для небытовых потребителей.
Нефедов обещает бизнесу равные правила игры. Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов пообещал бизнесу создать равные правила в таможенной сфере, но взамен не просить преференций. Он также сообщил о трех ключевых приоритетах в своей работе на следующий год, на которых он намерен сфокусироваться.
Украинцам планируют упростить трудоустройство и увольнение с госслужбы. Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять с госслужбы. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. Сейчас разрабатывается совместно с Офисом президента законопроект о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма таких сотрудников.
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