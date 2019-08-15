Кабмин снизил тарифы на электроэнергию для промышленности

Власти изменили условия Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) в отрасли электроэнергии, из-за чего промышленность сможет покупать электроэнергию дешевле.

Об этом заявил представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус.

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Соответственное решение было принято на заседании Кабинета Министров.

Документ изменит стоимость электроэнергии в сторону снижения на 21 коп./кВт⋅ч для небытовых потребителей, среди которых школы, больницы, детские сады, малые и большие предприятия.

Герус уверен, что если работа по решению будет продвигаться достаточно быстро, то снижение цен произойдет еще 1 сентября. Ныне власти активно работают над этим, и пока тариф обещают снизить до 11 коп./кВт⋅ч.

Согласно принятому Кабмином документу, по спецобязательствах выставлены на продажу 90% «Энергоатома» и 35% «Укргидроэнерго», из-за чего цены на электроэнергию для промпотребителей будут снижены на 21 коп./кВт⋅ч

Справка Finance.ua:

Согласно новому рынку электроэнергии, который действует с 1 июля, цена на электричество для небытовых потребителей устанавливается в зависимости от рынка. Сумма оплаты формируется на бирже, где ее покупают поставщики.