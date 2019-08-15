3 решения, которые должны привести к снижению стоимости электроэнергии для промышленности на 20%

Три решения, которые должны суммарно привести к снижению стоимости электроэнергии для промышленности на 20%.

Об этом сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

Первое решение – это постановление правительства об изменении в порядке ПСО на рынке электроэнергии.

“Возложение специальных обязанностей на Энергоатом и Укргидроэнерго таким образом, чтобы на Укргидроэнерго оно было увеличено”, – сказал Герус.

Второе решение – снизить тариф для ЧАО “Укрэнерго”, что приведет к удешевлению стоимости электроэнергии на 11%.

Что это даст – такое постановление позволит снизить тариф Укрэнерго более чем в три раза. ( сейчас 32 коп. за кВт-ч., а ожидается 8-9 коп).

Третье решение – это установление ценовых ограничений на внутрисуточном рынке и рынке “на сутки вперед”.

Что это даст – если ночную цену повысить – в районе 10%, а дневную цену – снизить, поскольку она существенно выше, чем в странах Европы, (дневной прайс кэп есть основания снизить на 15-20%) – это может дать 9% понижения, резюмировал Герус.