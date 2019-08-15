Гройсман сообщил, на сколько могут увеличить минимальную зарплату

Во время заседания Кабинета Министров Владимир Гройсман сообщил, что со следующего года минимальная зарплата может быть увеличена до 5,5 тыс. грн.

По его расчетам, «такой показатель является вполне реалистичным». Это выше уровня, предусмотренного правительственным распоряжением от 2017 года.

Кабмин Гройсмана спрогнозировал также и рост средней зарплаты в Украине. В следующем году показатель вырастет с нынешних $407 до $540.

Справка Finance.ua

По прогнозу Минфина, показатели минимальной зарплаты в Украине:

В 2019- ом году – 4173 грн;

В 2020-ом году – 4723 грн;

В 2021-ом году – 5003 грн;

В 2022-м году – 5290 грн.