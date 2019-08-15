Гройсман сообщил, на сколько могут увеличить минимальную зарплату

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Во время заседания Кабинета Министров Владимир Гройсман сообщил, что со следующего года минимальная зарплата может быть увеличена до 5,5 тыс. грн.
По его расчетам, «такой показатель является вполне реалистичным». Это выше уровня, предусмотренного правительственным распоряжением от 2017 года.
Кабмин Гройсмана спрогнозировал также и рост средней зарплаты в Украине. В следующем году показатель вырастет с нынешних $407 до $540.
По прогнозу Минфина, показатели минимальной зарплаты в Украине:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3972 24
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 29168 9
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ4 ч. назад - 3247 8
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2959 5
Советник Зеленского предлагает разделить Нафтогаз и УкрзализныцюВчера, 16:51 - 859 5
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 29168 9
Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотекеВчера, 18:32 - 4659 1
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3972 24
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ4 ч. назад - 3247 8
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2959 5
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 820
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2036 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8991 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1430
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1829