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НБУ улучшает систему проведения кассовых операций банков

НБУ улучшает систему проведения кассовых операций банков

Нацбанк оптимизирует кассовые операции и работу банков с наличными национальной и иностранной валют в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

О новых нормах свидетельствует постановление Правления НБУ от 15 августа 2019 года, а вступает в силу документ с 1 сентября.

В частности, согласно изменениям, банкиры исключили из кассовых документов реквизита “Код банка” из-за введения IBAN в Украине, а также отменили “карточку с образцами подписей” клиентов при обслуживании банком их счета.

Банки вынуждены будут сдавать наличные в гривнах вместе с непригодными к обращению монетами и банкнотами для дальнейшего вывоза в НБУ.

Также документ указывает на то, что банк в первую очередь должен удовлетворять потребности своих клиентов в наличных за счет собственных доходов и перераспределения наличных в собственной сети, а в случае их недостаточности – приобретения их в уполномоченных банках.

Национальный банк теперь лично будет контролировать качество пригодных к обращению банкнот гривны банка, сортировавшихся автоматически.

Регулятор также изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового номинала.

По материалам Finance.UA
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