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Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ

Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ

Начиная с мая этого года, бытовые потребители Украины видят в своих платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад.

Об этом председатель правления “Нафтогаз Украины” написал в фейсбуке.

“А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке – что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы «высокой цене».

Что будет дальше – Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена.

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Чтобы не платить больше, Коболев предлагает такой выход: “Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение!”

Справка Finance.ua

  • Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя:
  • цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц,
  • данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц,
  • средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже,
  • цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 – компания выбирает из них самую низкую.
По материалам Finance.UA
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