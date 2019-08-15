Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ

Начиная с мая этого года, бытовые потребители Украины видят в своих платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад.

Об этом председатель правления “Нафтогаз Украины” написал в фейсбуке.

“А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке – что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы «высокой цене».

Что будет дальше – Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена.

Чтобы не платить больше, Коболев предлагает такой выход: “Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение!”

Справка Finance.ua

Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя:

цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц,

данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц,

средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже,