Украинцам планируют упростить трудоустройство и увольнение с госслужбы

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Сейчас закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять с госслужбы. Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма таких сотрудников.
Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
“По шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент уйти на больничный и де-факто находиться там вечно”, – сообщил он.
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