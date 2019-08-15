Украинцам планируют упростить трудоустройство и увольнение с госслужбы

Сейчас закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять с госслужбы. Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма таких сотрудников.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“По шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент уйти на больничный и де-факто находиться там вечно”, – сообщил он.

Справка Finance.ua

Сейчас чтобы устроиться на госслужбу, нужно пройти собеседование и конкурс на соответствующую должность.

Законами Украины «О государственной службе» и «О предотвращении коррупции» для государственного служащего установлены специальные ограничения относительно принятия на государственную службу и прохождения государственной службы.

В соответствии со статьей 12 Закона Украины «О государственной службе», не могут быть избранными или назначенными на должность в государственном органе и его аппарате лица, имеющие судимость. Также государственный служащий не может участвовать в забастовках.