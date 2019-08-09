День финансов, 14 августа: новый порядок выплаты субсидий, миллион за "минималку", если депозит в наследство

Среда, 14 августа. О работе. Тут и там:

Трудовой кодекс: что предлагают работодатели. В Федерации работодателей Украины заявляют, что редакция Кодекса законов о труде не обновлялась 18 лет. Эксперты выдвигают свои предложения. Например, в новом законе предлагают лишить профсоюзы права отказывать в увольнении одного из своих членов, оставив им только возможность давать рекомендации.

Работа за “минималку”. Из общей численности наемных работников в июне этого года 1 095 600 застрахованным лицам начислена заработная плата меньше 4173,00 грн. Такие данные приводит Пенсионный фонд. Из всех работников в Киеве – это 8,4%, во всех других регионах – от 14,4% до 10,7%.

При этом нам удалось сегодня узнать, что 20% украинцев, которые долгосрочно работали за границей, не планируют возвращаться на заработки. Об этом свидетельствуют результаты опроса на OLX Работа. Интересно, но почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до $1 000. Еще 18% – до $1 200. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, зарабатывали $2 000 в месяц.

Меньше о работе, больше о деньгах:

Причины укрепления гривны. В Нацбанке заявили, что придерживаются плавающего курса гривны, чтобы установить рыночный курс валют – это принцип монетарной политики Нацбанка. Но в НБУ не планируют сдерживать ревальвацию гривны, ведь этот процесс ослабит доверие инвесторов к украинской валюте.

Тем временем… Финансовый эксперт Алексей Козырев уже успел рассказать для Youtube-канала Finance.ua причины снижения курса. Также он спрогнозировал, чего ждать от курса дальше, и стоит ли покупать доллар сегодня.

Новые правила выплаты субсидий. Например, получатель субсидии сможет сам выбрать банк, в котором ему удобно получать выплату. Информацию о платежных реквизитах пенсионеров ПФ передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Если депозит в наследство. Нацбанк разрабатывает новые правила открытия и закрытия счетов в банке. Одним из изменений является возможность передать свой депозит на случай своей смерти. Так, человек может написать заявление прямо в банке , не обращаясь к нотариусу. А сотрудник банка сможет заверить соответствующее распоряжение.