Аналитики составили портрет украинского трудового мигранта (инфографика)

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20% украинцев, которые долгосрочно работали за границей, не планируют возвращаться на заработки.
Об этом свидетельствуют результаты опроса на OLX Работа.
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Портрет украинского трудового мигранта:
Основные направления рабочей миграции:
Кем работали украинские заробитчане:
Почему украинцы не возвращаются на заработки:
Касательно зарплат, почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до $1 000. Еще 18% – до $1 200. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, зарабатывали $2 000 в месяц.
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