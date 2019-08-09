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Аналитики составили портрет украинского трудового мигранта (инфографика)

Аналитики составили портрет украинского трудового мигранта (инфографика)

20% украинцев, которые долгосрочно работали за границей, не планируют возвращаться на заработки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OLX Работа.

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Портрет украинского трудового мигранта:

  • В Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, – это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет.
  • 7 из 10 работников при этом проживают в городах.
  • Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, а среднее – 39%.
  • Сейчас заработки за рубежом непопулярны не только среди тех, кто работал в другой стране и оценил после этого свое материальное положение как высокое, а и среди респондентов, которые едва сводят концы с концами.

Основные направления рабочей миграции:

  • Польша – 33%,
  • Россия – 35%,
  • Германия – 11%.

Кем работали украинские заробитчане:

  • Строительство – 22%,
  • Логистика – 17%,
  • Производство – 15%,
  • Обслуживание – 11%,
  • Другое – 26%.

Почему украинцы не возвращаются на заработки:

  • 4 из 10 респондентов – психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных.
  • У трети исчезла необходимость выезжать на работу за границу повторно, так как они начали зарабатывать достаточно в Украине.
  • 16% признались, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание.

Касательно зарплат, почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до $1 000. Еще 18% – до $1 200. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, зарабатывали $2 000 в месяц.

По материалам Finance.UA
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