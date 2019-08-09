Аналитики составили портрет украинского трудового мигранта (инфографика)

20% украинцев, которые долгосрочно работали за границей, не планируют возвращаться на заработки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OLX Работа.

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Портрет украинского трудового мигранта:

В Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, – это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет.

7 из 10 работников при этом проживают в городах.

Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, а среднее – 39%.

Сейчас заработки за рубежом непопулярны не только среди тех, кто работал в другой стране и оценил после этого свое материальное положение как высокое, а и среди респондентов, которые едва сводят концы с концами.

Основные направления рабочей миграции:

Польша – 33%,

Россия – 35%,

Германия – 11%.

Кем работали украинские заробитчане:

Строительство – 22%,

Логистика – 17%,

Производство – 15%,

Обслуживание – 11%,

Другое – 26%.

Почему украинцы не возвращаются на заработки:

4 из 10 респондентов – психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных.

У трети исчезла необходимость выезжать на работу за границу повторно, так как они начали зарабатывать достаточно в Украине.

16% признались, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание.

Касательно зарплат, почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до $1 000. Еще 18% – до $1 200. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, зарабатывали $2 000 в месяц.