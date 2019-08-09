Хорватия назвала количество легальных работников из Украины в сфере туризма

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В Хорватии в сфере туризма официально работают более четырехсот украинцев.
Об этом сообщает портал Index.hr.
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По данным Министерства внутренних дел Хорватии, всего в туристической отрасли официально трудоустроен:
Средняя зарплата “сезонника” – 400-500 евро:
Заработки адвокатов, нотариусов или юристов начинаются от 7000, директоров предприятий – от 10 тысяч кун.
Строители, заправщики или разнорабочие получают сдельные оплаты, но в среднем для рабочих строительных специальностей, например, выходит 5000-9000 кун (700-1200 евро) чистыми.
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