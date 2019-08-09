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Хорватия назвала количество легальных работников из Украины в сфере туризма

Хорватия назвала количество легальных работников из Украины в сфере туризма

В Хорватии в сфере туризма официально работают более четырехсот украинцев.

Об этом сообщает портал Index.hr.

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По данным Министерства внутренних дел Хорватии, всего в туристической отрасли официально трудоустроен:

  • 17381 гражданин стран за пределами ЕС,
  • большинство из них составляют боснийцы – 6262 человек,
  • Граждане Сербии (5982),
  • Северной Македонии (2791),
  • 553 разрешения на работу предоставлено гражданам Косово,
  • 432 – Украины,
  • 247 – Черногории,
  • 227 – Албании,
  • 121 – Таиланда,
  • 117 – Индии.

Средняя зарплата “сезонника” – 400-500 евро:

  • в туристический сезон у бармена – 700-800 евро (приблизительно 6000 кун),
  • горничной, с проживанием и питанием, 3500 кун,
  • врача – от 5000 кун,
  • учителя – до 5000,
  • продавца – не более 3000 кун.

Заработки адвокатов, нотариусов или юристов начинаются от 7000, директоров предприятий – от 10 тысяч кун.

Строители, заправщики или разнорабочие получают сдельные оплаты, но в среднем для рабочих строительных специальностей, например, выходит 5000-9000 кун (700-1200 евро) чистыми.

По материалам Finance.UA
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