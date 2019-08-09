Хорватия назвала количество легальных работников из Украины в сфере туризма

В Хорватии в сфере туризма официально работают более четырехсот украинцев.

Об этом сообщает портал Index.hr.

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По данным Министерства внутренних дел Хорватии, всего в туристической отрасли официально трудоустроен:

17381 гражданин стран за пределами ЕС,

большинство из них составляют боснийцы – 6262 человек,

Граждане Сербии (5982),

Северной Македонии (2791),

553 разрешения на работу предоставлено гражданам Косово,

432 – Украины,

247 – Черногории,

227 – Албании,

121 – Таиланда,

117 – Индии.

Средняя зарплата “сезонника” – 400-500 евро:

в туристический сезон у бармена – 700-800 евро (приблизительно 6000 кун),

горничной, с проживанием и питанием, 3500 кун,

врача – от 5000 кун,

учителя – до 5000,

продавца – не более 3000 кун.

Заработки адвокатов, нотариусов или юристов начинаются от 7000, директоров предприятий – от 10 тысяч кун.

Строители, заправщики или разнорабочие получают сдельные оплаты, но в среднем для рабочих строительных специальностей, например, выходит 5000-9000 кун (700-1200 евро) чистыми.