0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 513 0

В Украине изменили порядок выплаты субсидий

В Украине изменили порядок выплаты субсидий

В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании правительства в среду, 14 августа.

Как сэкономить на коммуналкеі

Какие изменения предполагаются:

  • Получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать социальную выплату.
  • Информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Какие финансовые учреждения смогут производить выплаты – не уточняется.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.