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Нацбанк изменит правила выплаты депозитных вкладов в наследство

Нацбанк изменит правила выплаты депозитных вкладов в наследство

Национальный банк Украины намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства. Физлицо сможет сделать распоряжение относительно средств, принадлежащих ему, на случай своей смерти.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

“На распоряжении клиента, которое составляется в форме отдельного документа или является приложением к договору, должна быть указана дата его составления. Этот документ заверяется подписью уполномоченного сотрудника банка и хранится в деле по юридическому оформлению счета”, – говорится в сообщении.

Банк осуществляет выплату вклада наследнику депозита на основании документов, определенных законодательством Украины, независимо от того, совершается ли наследование вклада по закону, завещанию или распоряжению.

В каких случаях действие может быть отменено:

  • если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на средства владельца депозитного счета,
  • если завещание касается всего имущества наследодателя.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке:

  • Сотрудник банка имеет право заверять своей подписью копии документов, которые подаются для открытия счетов, если клиент предъявил
    оригиналы этих документов.
  • Документы, поданные для открытия счетов, которые были выданы на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке.
    Копии этих документов должны быть нотариально заверенными.

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По материалам Finance.UA
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