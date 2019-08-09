Нацбанк изменит правила выплаты депозитных вкладов в наследство

Национальный банк Украины намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства. Физлицо сможет сделать распоряжение относительно средств, принадлежащих ему, на случай своей смерти.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

“На распоряжении клиента, которое составляется в форме отдельного документа или является приложением к договору, должна быть указана дата его составления. Этот документ заверяется подписью уполномоченного сотрудника банка и хранится в деле по юридическому оформлению счета”, – говорится в сообщении.

Банк осуществляет выплату вклада наследнику депозита на основании документов, определенных законодательством Украины, независимо от того, совершается ли наследование вклада по закону, завещанию или распоряжению.

В каких случаях действие может быть отменено:

если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на средства владельца депозитного счета,

если завещание касается всего имущества наследодателя.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке:

Сотрудник банка имеет право заверять своей подписью копии документов, которые подаются для открытия счетов, если клиент предъявил

оригиналы этих документов.

оригиналы этих документов. Документы, поданные для открытия счетов, которые были выданы на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке.

Копии этих документов должны быть нотариально заверенными.

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