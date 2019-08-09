Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели

В Украине готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Действующий документ устарел. У него вносилось много поправок, но масштабного обновления так и не произошло.

Об этом говорится в сообщении Федерации работодателей Украины на странице в Facebook.

Читайте также: Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодекса

“Тот факт, что все проекты Трудового кодекса в совокупности 18 лет пролежали под сукном, означает, что в них не осталось ничего реформаторского”, – говорится в сообщении.

Поэтому работодатели предлагают:

Избавиться от признаков советского кодекса 70-х годов, когда была установлена презумпция виновности работодателя.

Сделать работодателя и работника равными субъектами трудовых отношений.

Минимизировать патернализм трудового законодательства. В ТК есть довольно спорные с точки зрения полезности социальные гарантии и льготы достаточно широким категориям работников.

«Запретную» функцию профсоюзов, в первую очередь при увольнении работников, следует заменить консультациями и переговорами, согласно международным трудовым стандартам.

Предусмотреть нормы, направленные на борьбу с незадекларированными трудовыми отношениями, используемыми так называемыми «черными работодателями», создать условия для предпринимательской занятости.

“Пришли к согласию, что новый проект ТК должен стать гибким и динамичным инструментом регулирования современных трудовых отношений в соответствии с потребностями рынка труда, повышением инвестиционной привлекательности экономики Украины”, – отмечается в сообщении.