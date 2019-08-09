Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели

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В Украине готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Действующий документ устарел. У него вносилось много поправок, но масштабного обновления так и не произошло.
Об этом говорится в сообщении Федерации работодателей Украины на странице в Facebook.
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“Тот факт, что все проекты Трудового кодекса в совокупности 18 лет пролежали под сукном, означает, что в них не осталось ничего реформаторского”, – говорится в сообщении.
Поэтому работодатели предлагают:
“Пришли к согласию, что новый проект ТК должен стать гибким и динамичным инструментом регулирования современных трудовых отношений в соответствии с потребностями рынка труда, повышением инвестиционной привлекательности экономики Украины”, – отмечается в сообщении.
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