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Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели

Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: какие изменения предлагают работодатели

В Украине готовят новую редакцию Кодекса законов о труде. Действующий документ устарел. У него вносилось много поправок, но масштабного обновления так и не произошло.

Об этом говорится в сообщении Федерации работодателей Украины на странице в Facebook.

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“Тот факт, что все проекты Трудового кодекса в совокупности 18 лет пролежали под сукном, означает, что в них не осталось ничего реформаторского”, – говорится в сообщении.

Поэтому работодатели предлагают:

  • Избавиться от признаков советского кодекса 70-х годов, когда была установлена презумпция виновности работодателя.
  • Сделать работодателя и работника равными субъектами трудовых отношений.
  • Минимизировать патернализм трудового законодательства. В ТК есть довольно спорные с точки зрения полезности социальные гарантии и льготы достаточно широким категориям работников.
  • «Запретную» функцию профсоюзов, в первую очередь при увольнении работников, следует заменить консультациями и переговорами, согласно международным трудовым стандартам.
  • Предусмотреть нормы, направленные на борьбу с незадекларированными трудовыми отношениями, используемыми так называемыми «черными работодателями», создать условия для предпринимательской занятости.

“Пришли к согласию, что новый проект ТК должен стать гибким и динамичным инструментом регулирования современных трудовых отношений в соответствии с потребностями рынка труда, повышением инвестиционной привлекательности экономики Украины”, – отмечается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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