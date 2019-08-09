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Нацбанк прокомментировал укрепление гривны

Нацбанк прокомментировал укрепление гривны

Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвацию гривны (падение курса иностранных валют), ведь этот процесс ослабит доверие инвесторов к украинской валюте.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский, передает пресс-служба НБУ.

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Лепушинский считает, что НБУ придерживается плавающего курса гривны, чтобы установить рыночный курс валют – это принцип монетарной политики Нацбанка.

Обменный курс может измениться как в сторону девальвации, так и ревальвации – вероятность этих процессов одинакова. Таким образом укрепляется доверие к гривне и снижается уровень долларизации экономики.

“Кто будет доверять гривне, если Национальный банк будет допускать только девальвацию, но удерживать курс от ревальвации», – заявляет Лепушинский.

Экономист также отметил, что ревальвация гривны способствует снижению уровня инфляции до планового показателя, установленного Нацбанком, поэтому учреждение не планирует противодействовать этому процессу.

«Если представить, что НБУ не будет позволять обменному курсу усиливаться, это будет свидетельствовать, что в перспективе он будет двигаться только в одну сторону – девальвации, или, в лучшем случае, просто оставаться неизменным. При таких условиях на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать бесполезно», – добавил Лепушинский.

По материалам hromadske.tv
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