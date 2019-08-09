День финансов, 12 августа: подорожание ж/д билетов, план борьбы с рейдерством, внедрение системы "Е-малятко"

Понедельник, 12 августа. О подорожании услуг, новых льготах и борьбе с рейдерством в Украине.

“Е-малятко”: согласовано план действий по внедрению проекта. В Офисе президента согласовали с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта “еМалятко”. Проект позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

Подорожают услуги сервисных центров МВД. Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий заявил, что в следующем году цены на услуги сервисных центров поднимут. Например, стоимость экзамена по вождению на получение водительского удостоверения может вырасти почти в 10 раз.

Также о подорожании билетов заговорили в “Укрзализныце”. Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что компания имеет рекордные убытки от пассажирских перевозок – 10 млрд гривен ежегодно. Поэтому они обратились к властям с просьбой о повышении цен на билеты до уровня себестоимости пассажирских перевозок.

Популярность электронных денег. В Украине выросло количество электронных кошельков на 20%. Об этом сообщают в Нацбанке. Объем операций с электронными деньгами составил 4939 млн гривен. Перечень банков, которые имеют право осуществлять выпуск электронных денег, можно увидеть по ссылке.

Для многодетных семей планируют расширить перечень льгот. На сайте ВРУ появился законопроект, которым предлагается все льготы, которые предназначены для детей из многодетных семей, расширить и на их родителей. То есть и родители в многодетных семьях, а также семьи, которые функционируют как детские дома семейного типа смогут пользоваться льготным проездом в транспорте и т.д.

Три пункта по борьбе с рейдерством. Рабочая группа по борьбе с рейдерством планирует создать систему, которая будет сообщать гражданам о переходе их имущества к другому владельцу. Для осуществления этого плана разработали три главных пункта.