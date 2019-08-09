В Украине набирают популярность е-деньги (инфографика)

В январе-июне 2019 года объем выпущенных электронных денег превысил показатель всего 2018 года (83,2 млн гривен) и составил 85,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошел рост:

объемов выпущенных электронных денег – на 40% до 83,2 млн гривен;

объемов операций с электронными деньгами – почти в 2,5 раза до 7225 млн гривен;

Количества электронных кошельков – на 19% до 62,7 млн шт.

В текущем году

объем выпущенных е-денег составил 85,4 млн гривен;

объем операций с электронными деньгами составил 4939 млн гривен;

количество электронных кошельков – 67,9 млн шт.

Общая сумма операций с пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. гривен.

Отметим, что в Украине не нужна идентификация пользователя электронных денег. Это связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110 / ЕС и Директивы 2015/849 / ЕС).

Справка Finance.ua:

Электронные деньги (e-money) – единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа иными лицами, помимо лица, их выпускающего, и являются денежным обязательством этого лица, которое выполняется в наличной или безналичной форме.

Законом определено, что:

Выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк;

Выпуск электронных денег осуществляется путем их предоставления пользователям или коммерческим агентам в обмен на наличные или безналичные средства;

Банк имеет право выпускать электронные деньги в сумме, не превышающей сумму полученных им денежных средств;

Банк, осуществляющий выпуск электронных денег, обязан погашать выпущенные им электронные деньги по требованию пользователя;

Порядок осуществления операций с электронными деньгами и максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое находится в распоряжении пользователя, определяются нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Перечень банков, имеющих право осуществлять выпуск электронных денег: