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В Украине набирают популярность е-деньги (инфографика)

В Украине набирают популярность е-деньги (инфографика)

В январе-июне 2019 года объем выпущенных электронных денег превысил показатель всего 2018 года (83,2 млн гривен) и составил 85,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошел рост:

  • объемов выпущенных электронных денег – на 40% до 83,2 млн гривен;
  • объемов операций с электронными деньгами – почти в 2,5 раза до 7225 млн гривен;
  • Количества электронных кошельков – на 19% до 62,7 млн шт.

В текущем году

  • объем выпущенных е-денег составил 85,4 млн гривен;
  • объем операций с электронными деньгами составил 4939 млн гривен;
  • количество электронных кошельков – 67,9 млн шт.

Общая сумма операций с пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. гривен.

Отметим, что в Украине не нужна идентификация пользователя электронных денег. Это связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110 / ЕС и Директивы 2015/849 / ЕС).

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Справка Finance.ua:

  • Электронные деньги (e-money) – единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа иными лицами, помимо лица, их выпускающего, и являются денежным обязательством этого лица, которое выполняется в наличной или безналичной форме.

Законом определено, что:

  • Выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк;
  • Выпуск электронных денег осуществляется путем их предоставления пользователям или коммерческим агентам в обмен на наличные или безналичные средства;
  • Банк имеет право выпускать электронные деньги в сумме, не превышающей сумму полученных им денежных средств;
  • Банк, осуществляющий выпуск электронных денег, обязан погашать выпущенные им электронные деньги по требованию пользователя;
  • Порядок осуществления операций с электронными деньгами и максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое находится в распоряжении пользователя, определяются нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Перечень банков, имеющих право осуществлять выпуск электронных денег:

По материалам Finance.UA
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