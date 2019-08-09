В Украине набирают популярность е-деньги (инфографика)

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В январе-июне 2019 года объем выпущенных электронных денег превысил показатель всего 2018 года (83,2 млн гривен) и составил 85,4 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошел рост:
В текущем году
Общая сумма операций с пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. гривен.
Отметим, что в Украине не нужна идентификация пользователя электронных денег. Это связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110 / ЕС и Директивы 2015/849 / ЕС).
Законом определено, что:
Перечень банков, имеющих право осуществлять выпуск электронных денег:
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