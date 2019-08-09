Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроект

В Украине хотят расширить перечень льгот многодетным семьям, которые функционируют как приемные или детские дома семейного типа.

Об этом говорится в законопроекте №10453, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

“Действующим законодательством предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов. В то же время таких льгот не имеют родители таких детей, также такие льготы не распространяются на родителей и детей из приемных семей, а для детей из многодетных семей и семей, которые функционируют как детские дома семейного типа, не предусмотрен бесплатный проезд железнодорожным транспортом междугородного сообщения, несмотря на то, что именно последний вид наземного транспорта пользуется наибольшим спросом при междугородных перевозках”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона предлагает изменить указанные законодательные пробелы с целью содействия финансовому состоянию многодетных и приемных семей, а также семей, которые функционируют как детские дома семейного типа.

Что планируют изменить:

Следующие льготы предлагают предоставлять родителям и детям из многодетных и приемных семей, а также семьям, которые функционируют как детские дома семейного типа: