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В Украине введут электронный кабинет для новорожденных

В Украине введут электронный кабинет для новорожденных

В Офисе президента согласовали с профильными органами и международными донорами план действий по внедрению проекта “еМалятко”.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Проект «еМалятко» предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных е-взаимодействий. Вместе с планом мы подготовили подробную техническую схему новых процессов в бэк-офисе, основанную на системе «Трембита» и значительно оптимизирующую имеющиеся государственные услуги и работу чиновников», – отметил первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Выскуб.

Совместный план содержит задачи:

  • подключение к системе «Трембита»,
  • разработка веб-сервисов электронного взаимодействия,
  • утверждение и реализация формы комплексной заявки и тому подобное.

Проект «еМалятко» позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0, а количества требуемых документов – с 37 до 1.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

В рамках проекта «еМалятко» по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг:

1) государственная регистрация рождения ребенка;
2) регистрация места проживания родившегося ребенка;
3) назначение помощи при рождении ребенка;
4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
7) определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
10) назначение помощи многодетным семьям.

По материалам Finance.UA
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