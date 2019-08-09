В Украине подорожают услуги сервисных центров МВД

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В Украине в следующем году планируют поднять цены на услуги сервисных центров МВД.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
По его словам, сейчас сервисные центры содержатся за счет государственного бюджета. А полная стоимость от административных услуг идет в местный бюджет.
Так, стоимость экзамена по вождению на получение водительского удостоверения может вырасти почти в 10 раз, с 26 грн до 150 или 200 грн.
“Для понимания, Киев у нас ежегодно получает более 40 млн гривен в год от административных услуг. 40 млн – это могли бы быть деньги, за которые содержатся сервисные центры”, – комментирует Криклий.
Ревизия цен уже проводилась, а соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, хотя в комитете пока не рассматривался.
“Стоимость, скорее всего, будет расти уже с начала следующего года, – добавил вни. – Но еще раз скажу: это не рост стоимости в классическом смысле. Это возможность отказаться и уменьшить необходимость государственного бюджета дотировать сервисный центр”.
Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами
Последовательность действий получателя услуги:
Стоимость всей услуги:
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