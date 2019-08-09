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В Украине подорожают услуги сервисных центров МВД

В Украине подорожают услуги сервисных центров МВД

В Украине в следующем году планируют поднять цены на услуги сервисных центров МВД.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

По его словам, сейчас сервисные центры содержатся за счет государственного бюджета. А полная стоимость от административных услуг идет в местный бюджет.

Так, стоимость экзамена по вождению на получение водительского удостоверения может вырасти почти в 10 раз, с 26 грн до 150 или 200 грн.

“Для понимания, Киев у нас ежегодно получает более 40 млн гривен в год от административных услуг. 40 млн – это могли бы быть деньги, за которые содержатся сервисные центры”, – комментирует Криклий.

Ревизия цен уже проводилась, а соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, хотя в комитете пока не рассматривался.

Кредитные карты для водителей

“Стоимость, скорее всего, будет расти уже с начала следующего года, – добавил вни. – Но еще раз скажу: это не рост стоимости в классическом смысле. Это возможность отказаться и уменьшить необходимость государственного бюджета дотировать сервисный центр”.

Справка Finance.ua

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами
Последовательность действий получателя услуги:

  • подача в ТСЦ полного пакета документов, необходимого для получения водительского удостоверения;
  • осуществление оплаты за предоставление государственной услуги;
  • получение водительского удостоверения или письма с обоснованием причин отказа в его выдаче.

Стоимость всей услуги:

  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами после окончания учебного заведения и сдачи экзаменов – 245,00 грн;
  • обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами на удостоверение в случае открытия другой категории (со сдачей экзаменов) – 245,00 грн;
  • обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами на удостоверение в случае открытия болле низкой категории (со сдачей экзамена) – 232,00 грн;
  • обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (старое на новое) или в случае уничтожения – 219,00 гривен;
  • выдача дубликата удостоверения водителя на право управления транспортными средствами в случае кражи – 219,00 гривен;
  • обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами в связи с изменением личных данных – 219,00 гривен.
По материалам Finance.UA
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