В Украине появится система, которая будет уведомлять о смене собственника имущества

Рабочая группа по борьбе с рейдерством планирует создать систему, которая будет сообщать гражданам о переходе их имущества к другому владельцу.

Об этом сообщил в Telegram cооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет и советник и.о. главы СБУ.

“Начинаю знакомить вас с теми мерами, которые мы планируем по борьбе с рейдерством. Повторюсь, рейдерство — это одна из главных проблем Украины, которая сдерживает здесь нормальное развитие бизнеса и инвестиции. В Украине есть десятки схем, по которым у вас могут отжать недвижимость или бизнес. Каждую из этих схем мы раскладываем на атомы и смотрим, как “запатчить” на законодательном и техническом уровнях.”, – говорится в сообщении.

По словам Дубилета, они планируют создать систему, которая будет уведомлять граждан о том, что их имущество переходит кому-то другому.

Реформу разбили на три части:

1. Дать гражданам и бизнесу возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника.

2. Научиться уведомлять граждан, даже если они не подписались.

“Задача нетривиальная. Удивительно, но наше государство так и не сподобилась создать нормальный реестр с контактными данными граждан (собственно, нормального реестра граждан тоже нет)”, – прокомментировал он, добавив, что осуществить это можно, если интегрироваться с бюро кредитных историй, у которых есть контактные данные большинства граждан.

3. Слать уведомления не просто об уже совершенных сделках, но и о том, что эти сделки готовятся.

“Мы хотим дать возможность гражданам затормозить такую сделку. Например, путем упрощения процедур подачи жалобы в анти-рейдерскую комиссию при Минюсте. Впрочем, мы понимаем, что это может привести к злоупотреблениям и со стороны продавцов, так что будем внедрять аккуратно”, – добавил Дубилет.