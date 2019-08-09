В Украине появится система, которая будет уведомлять о смене собственника имущества

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рабочая группа по борьбе с рейдерством планирует создать систему, которая будет сообщать гражданам о переходе их имущества к другому владельцу.
Об этом сообщил в Telegram cооснователь мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет и советник и.о. главы СБУ.
“Начинаю знакомить вас с теми мерами, которые мы планируем по борьбе с рейдерством. Повторюсь, рейдерство — это одна из главных проблем Украины, которая сдерживает здесь нормальное развитие бизнеса и инвестиции. В Украине есть десятки схем, по которым у вас могут отжать недвижимость или бизнес. Каждую из этих схем мы раскладываем на атомы и смотрим, как “запатчить” на законодательном и техническом уровнях.”, – говорится в сообщении.
По словам Дубилета, они планируют создать систему, которая будет уведомлять граждан о том, что их имущество переходит кому-то другому.
Реформу разбили на три части:
1. Дать гражданам и бизнесу возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника.
2. Научиться уведомлять граждан, даже если они не подписались.
“Задача нетривиальная. Удивительно, но наше государство так и не сподобилась создать нормальный реестр с контактными данными граждан (собственно, нормального реестра граждан тоже нет)”, – прокомментировал он, добавив, что осуществить это можно, если интегрироваться с бюро кредитных историй, у которых есть контактные данные большинства граждан.
3. Слать уведомления не просто об уже совершенных сделках, но и о том, что эти сделки готовятся.
“Мы хотим дать возможность гражданам затормозить такую сделку. Например, путем упрощения процедур подачи жалобы в анти-рейдерскую комиссию при Минюсте. Впрочем, мы понимаем, что это может привести к злоупотреблениям и со стороны продавцов, так что будем внедрять аккуратно”, – добавил Дубилет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 100990 12
В Украине появился новый бренд смартфонов09.08.2019, 18:30 - 36679 10
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 2232 5
Украина заработала на экспорте электроэнергии $210 миллионовВчера, 07:05 - 638 5
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией4 ч. назад - 956 4
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 100990 12
Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждаютВчера, 16:00 - 81851 2
Сколько платят пенсионерам, желающим работатьВчера, 21:01 - 6488
Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 годуВчера, 17:55 - 2668 2
Сколько стоят двухуровневые квартиры в КиевеВчера, 14:03 - 2570 3
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 500
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 805
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 574 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6777 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2169