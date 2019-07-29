День финансов, 9 августа: Е-пенсия, отправка денег за границу через Приват24, анонс изменений для ФЛП

Пятница, 9 августа. О новых сервисах и изменениях.

Е-пенсия от ПФ. Пенсионный фонд запустил сервис “Е-пенсия”, в котором можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде. Сервис является бесплатным.

Досье в один клик. В Украине запустили инструмент, который позволяет проверять данные физических лиц по реестрам и выяснять всю ключевую информацию. Банки смогут быстро узнавать о всех ваших долгах, правонарушениях и не только.

Перевод денег за рубеж через Приват24. В интернет-банкинге Приват24 кроме того, что можно перевести деньги на любой счет/карту, оплатить коммуналку, купить билеты, еду, цветы, можно еще и переводить деньги за границу или получить перевод оттуда, оплачивать товары или услуги иностранных компаний и т.п. Наши журналисты разобрались, как это делается.

Анонс изменений для ФЛП. В правительстве готовят решение для ФЛП, которое исключит уклонения от налогов. “Все на ФЛПах. Но эти юрлица превышают лимиты своей деятельности. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой – исключить уклонение от налогообложения”, – сообщили в правительстве.

Рецепт роста экономики Украины от НБУ. Экономика Украины сегодня имеет возможность расти такими же темпами, как в других странах Евросоюза – Польше и Румынии. Для этого необходимо сделать ГФС прозрачной, открыть рынок земли, развивать малый и средний бизнес и снизить уровень теневой экономики. Так Украина сможет развиваться темпами 5-7%.

Противодействие выводу денег в оффшор. В Украине 1 декабря начнет действие конвенция по противодействию выводу денег в оффшор. Как отмечают в Минфине, это важный шаг для противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.