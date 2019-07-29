День финансов, 9 августа: Е-пенсия, отправка денег за границу через Приват24, анонс изменений для ФЛП

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница, 9 августа. О новых сервисах и изменениях.
Е-пенсия от ПФ. Пенсионный фонд запустил сервис “Е-пенсия”, в котором можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде. Сервис является бесплатным.
Досье в один клик. В Украине запустили инструмент, который позволяет проверять данные физических лиц по реестрам и выяснять всю ключевую информацию. Банки смогут быстро узнавать о всех ваших долгах, правонарушениях и не только.
Перевод денег за рубеж через Приват24. В интернет-банкинге Приват24 кроме того, что можно перевести деньги на любой счет/карту, оплатить коммуналку, купить билеты, еду, цветы, можно еще и переводить деньги за границу или получить перевод оттуда, оплачивать товары или услуги иностранных компаний и т.п. Наши журналисты разобрались, как это делается.
Анонс изменений для ФЛП. В правительстве готовят решение для ФЛП, которое исключит уклонения от налогов. “Все на ФЛПах. Но эти юрлица превышают лимиты своей деятельности. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой – исключить уклонение от налогообложения”, – сообщили в правительстве.
Рецепт роста экономики Украины от НБУ. Экономика Украины сегодня имеет возможность расти такими же темпами, как в других странах Евросоюза – Польше и Румынии. Для этого необходимо сделать ГФС прозрачной, открыть рынок земли, развивать малый и средний бизнес и снизить уровень теневой экономики. Так Украина сможет развиваться темпами 5-7%.
Противодействие выводу денег в оффшор. В Украине 1 декабря начнет действие конвенция по противодействию выводу денег в оффшор. Как отмечают в Минфине, это важный шаг для противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 55530 11
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт11 ч. назад - 3551 9
20 млрд инвестиций в инфраструктуру: Зеленский заявил об изменениях в УкраинеВчера, 15:01 - 2585 9
У Зеленского анонсировали нововведения для ФЛП3 ч. назад - 1982 5
НБУ с начала года купил на межбанке $3 миллиарда10 ч. назад - 440 5
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 55530 11
Американский банк простил клиентам все долги8 ч. назад - 5186
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт11 ч. назад - 3551 9
В «Борисполе» назвали самые пунктуальные авиакомпании в июлеВчера, 20:01 - 2759 1
В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к доллару7 ч. назад - 2362 1
Huawei представила операционную систему Harmony OS5 ч. назад - 126
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Вчера, 12:10 - 472
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Позавчера, 12:10 - 363 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5883
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1927