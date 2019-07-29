Пенсионный фонд запустил сервис "Е-пенсия"

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Пенсионный фонд внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии “в один клик” через веб-портал электронных услуг ведомства.
Об этом сообщает ПФУ.
Теперь можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью).
А после назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.
Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней.
Сервис является бесплатным.
Для сервиса можно использовать все существующие версии электронной подписи.
Что это даст – упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома.
Там можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.
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