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Пенсионный фонд запустил сервис "Е-пенсия"

Пенсионный фонд запустил сервис "Е-пенсия"

Пенсионный фонд внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии “в один клик” через веб-портал электронных услуг ведомства.

Об этом сообщает ПФУ.

Теперь можно предоставить документы для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью).

А после назначения пенсии – получить электронное сообщение или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Время ожидания рассмотрения заявления – 10 дней.

Сервис является бесплатным.

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Для сервиса можно использовать все существующие версии электронной подписи.

Что это даст – упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома.

Там можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.

По материалам Finance.UA
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