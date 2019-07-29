У Зеленского анонсировали нововведения для ФЛП

В ближайшее время будет представлено решение относительно злоупотреблений ФЛП в контексте уклонения от налогообложения.

Об этом в эфире “Украинского радио” сообщил советник команды Владимира Зеленского, доктор юридических наук, профессор, народный депутат, избранный от партии “Слуга народа”, Даниил Гетманцев.

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“Все на ФЛПах. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности (5 миллионов является максимальным лимитом для ФЛП) в день. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой – исключить уклонение от налогообложения”, – отметил Даниил Гетманцев.

Народный депутат отметил, что в ближайшее время будет представлено решение относительно злоупотреблений ФЛП в контексте уклонения от налогообложения.

“На сегодня мы рассматриваем возможности, можно ли сегодня, используя только административные процедуры, пресечь злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение”, – сказал он.