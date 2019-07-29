В НБУ дали рецепт роста экономики Украины до уровня стран ЕС

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Экономика Украины сегодня имеет возможность расти такими же темпами, как в других странах Евросоюза – Польше и Румынии.
Об этом рассказал экономист, член совета Национального банка Украины Василий Фурман.
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“Мы сегодня имеем темпы роста нашей экономики 3%. Много это или мало? Наверное, мало. Поляки в прошлом году показали 5%, румыны 7%. Нам, чтобы догнать Польшу, надо 50 лет. И это при условии, что поляки не будут развиваться. Если они развиваются большими темпами, то мы их наверняка уже никогда не догоним. Но это при условии, что у нас будут темпы роста не менее 3%”, – отметил Фурман.
“Если посмотреть в корень проблемы, рост нашей экономики ограничивается нереформированностью. Неэффективная судебная система, неэффективная фискальная система, таможенная служба, правоохранительная система, коррупция во всех государственных органах. Они сегодня сдерживают наш экономический рост”, – пояснил член совета НБУ.
По его словам, Украина потенциально может развиваться темпами 5-7%.
“В последнем меморандуме МВФ есть транш 4 млрд долларов. Мы ежегодно теряем на таможне 4 млрд долларов. Если мы сделаем Государственную фискальную службу прозрачной, как в Европе, 4 млрд долларов пойдут в бюджет”, – сказал экономист.
Фурман также отметил, что открытие рынка земли может добавить к ВВП Украины 2%.
“Нам надо заняться серьезно развитием малого и среднего бизнеса. В нашем ВВП 3% роста обеспечены за счет монополий”, – подчеркнул он.
“Украинцы, которые выехали в Польшу, это около 1 млн, добавляют к росту ВВП Польши 1%. Надо бороться за украинцев, за рабочие места, чтобы они сюда вернулись”, – заявил член совета НБУ.
Кроме того, Фурман напомнил, что сегодня, по разным оценкам экспертов, от 30 до 50% украинской экономики в тени: “28 лет независимости у нас половина экономики в тени – это десятки миллиардов долларов”.
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