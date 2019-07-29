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Банки смогут узнать досье клиентов в один клик

Банки смогут узнать досье клиентов в один клик

Аналитическая система YouControl запустила инструмент, позволяющий проверять данные физических лиц по реестрам и выяснять всю ключевую информацию о них.

Теперь сотрудники смогут увидеть в одном месте все долги, правонарушения, фальшивые документы и другие рисковые факты потенциальных клиентов.

Что делать, если украли документы

Полная проверка физлица может сэкономить финансовой организации время и деньги, даже если оно было в розыске или числилось пропавшим в прошлом, то нет гарантии, что оно не “исчезнет” вновь после получения кредита.

Что это даст – поможет выявить человека, находящегося в розыске, предоставившего поддельный документ или паспорт.

Какую можно найти иноформацию:

  • долг перед другим банком;
  • по выплате алиментов;
  • неоплаченные штрафы ПДД и другие штрафы;
  • конфискация имущества;
  • решение Европейского суда по правам человека и другие исполнительные решения, внесенные в Единый реестр должников и автоматическую систему исполнительных производств.
  • можно найти бывших госслужащих, которые не выдержали люстрационную проверку, коррупционеров, лиц, скрывающихся от власти.
  • как человек связан с бизнесом и участником и бенефициаром каких компаний он является.

С 8 августа по 8 сентября 2019 года компания предоставляет возможность осуществить проверку физлиц по основным реестрам бесплатно.

Справка Finance.ua

  • YouControl – аналитическая система, из 50 источников формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами.
По материалам Finance.UA
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