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В Украине начнет действовать конвенция по противодействию выводу денег в оффшор

В Украине начнет действовать конвенция по противодействию выводу денег в оффшор

Конвенция вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года, а Украина станет 31-й страной, где документ начнет действовать.

Об этом сообщили на странице Министерства финансов Украины в Facebook.

В Минфине отмечают, что Депозитарию OECD были официально переданы документы о ратификации Конвенции MLI в Украине

“Конвенция MLI – это важный шаг для противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения”, – пишет Минфин.

Благодаря Конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинство международных договоров об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами. Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

Напомним, 23 июля 2018 года Министр финансов Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI. 28 февраля 2019 года Верховная Рада ее ратифицировала.

По материалам Finance.UA
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