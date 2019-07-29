В Украине начнет действовать конвенция по противодействию выводу денег в оффшор

Конвенция вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года, а Украина станет 31-й страной, где документ начнет действовать.

Об этом сообщили на странице Министерства финансов Украины в Facebook.

В Минфине отмечают, что Депозитарию OECD были официально переданы документы о ратификации Конвенции MLI в Украине

“Конвенция MLI – это важный шаг для противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения”, – пишет Минфин.

Благодаря Конвенции Украина сможет внести необходимые изменения в большинство международных договоров об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами. Это позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета.

Напомним, 23 июля 2018 года Министр финансов Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию MLI. 28 февраля 2019 года Верховная Рада ее ратифицировала.