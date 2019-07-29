День финансов, 7 августа: валютное послабление от НБУ, выпуск Apple Card, кредитки для путешествий

Среда, 7 августа. Полезные новости для бизнеса, путешественников и любителей Apple.

Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Кредитные карты от Apple. Apple 6 августа начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card. Карту можно использовать везде, где работает сервис Apple Pay. К преимуществам карты относят отсутствие комиссий: за выпуск, транзакции, погашение кредитов, no late fees, no foreign transaction fees и т.д.

Кстати, если вы еще не определились, с какой кредиткой лучше ехать за границу… Мы подскажем! Ведь путешествовать с “наличкой” – неудобно и небезопасно. А кредитная карта дает массу возможностей: можно бесплатно пользоваться деньгами банка, зарабатывать на расходах, получать финансовую помощь от друзей и близких и много чего еще. Чтобы решить, какую именно кредитку взять с собой в поездку, журналисты Finance.ua составили 👇

Новые зарплаты для врачей. Советник Президента в вопросах здравоохранения Михаил Радуцкий заявил,что в Украине планируют ввести страховую модель охраны здоровья. То есть, врач и медсестра смогут получать не зарплату, а процент от оплаченной услуги.

Ставка налоговой амнистии. Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. По его словам, относительно налоговой амнистии капитала ведутся переговоры с МВФ.

Субсидии за 5 лет. В целом в период с 2014 по 2019 годы на субсидии было выделено 253,3 млрд грн. Интересно, что в 2018 году денег на помощь гражданам выделили в 11 раз больше, чем в 2014. Увеличилось также и количество семей, которые получают выплаты: в июне 2014-го – 116,3 тыс., в июне 2019-го – 643,6 тыс.

Прогноз по курсу на август. Финансовый эксперт Алексей Козырев сообщил для Youtube-канала Finance.ua, что основной причиной падения курса доллара является поведение нерезидентов. По его словам, ситуации 25 грн за доллар уже не будет. Что будет с валютой дальше и стоит ли покупать доллар сегодня, смотрите в новом видео. 👇