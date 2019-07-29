Отменено ограничение покупки валюты за кредитные средства

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В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.
Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
Что это даст:
Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Уточнен порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.
Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.
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