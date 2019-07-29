Отменено ограничение покупки валюты за кредитные средства

В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Что это даст:

Это позволит избежать двойного контроля клиентской операции.

Даст возможность предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время.

Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Уточнен порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от Национального банка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.

Справка Finance.ua

НБУ продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране.

С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений.