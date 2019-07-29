Врачам планируют еще поднять зарплаты

В Украине планируют поднять врачам оклады. Об этом сообщил советник Президента в вопросах здравоохранения Михаил Радуцкий.

“Даже 20 тыс. грн — это достойная зарплата для врача, который отвечает своей свободой за результат работы», — сообщил Радуцкий.

Советник Президента говорит о том, что врачей в стране не хватает, и виной всему низкие зарплаты.

Поднятие зарплат может быть осуществлено только после имплементации принятого прошлой Верховной Радой закона о фингарантиях . «Это страховая модель охраны здоровья. Тогда врач и медсестра смогут получать не зарплату, а процент от оплаченной услуги», — отметил он.

Что планируют – зарплата врача – 20% от того, что уплачено за услугу (как в частных клиниках).

Справка Finance.ua

Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен.