Apple начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card

Apple 6 августа начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card.

Эти карты разработаны совместно с банком Goldman Sachs.

Как получить карту:

зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту.

Карта будет у клиента почти автоматически после регистрации в Iphone app.

Использовать карту можно везде, где работает сервис Apple Pay.

Два вида карт: виртуальная и титановая карта (ее номер хранится на защищенном чипе внутри iPhone).

На карте не будут указаны номера вообще – сам 16-значный код будет зашит в карту, но владельцу его знать не обязательно. В случаях же, когда номер понадобится, есть титановая физическая карта, на ней лазером будет выгравировано имя клиента, но не будет cvv кода, expiration day or signature – все это будет в приложении.

Компания сообщает, что вся информация об отслеживании расходов и другая информация хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple.

Преимущества карты – никаких комиссий: за выпуск, транзакции, погашение кредитов, no late fees, no foreign transaction fees и т.д.

Коммуникация с банком – через iMessages. Если нужно сообщить банку, например, об изменении места жительства/биллинга – нужно будет просто отправить смс. И Apple примет этот запрос и внесет изменения в ваши данные.