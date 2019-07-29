Сколько денег выделили власти на субсидии в 2014-2019 годах (инфографика)

В команде президента Украины Владимира Зеленского предлагают увеличить число получателей субсидии: в таком случае адресную помощь получат еще около миллиона семей.

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Всего в период с 2014 по 2019 годы на субсидии было выделено 253,3 млрд грн. При этом в 2018 году денег на помощь гражданам выделили в 11 раз больше, чем в 2014. Для сравнения: в июне 2014 года средний размер помощи составлял 71,7 грн, а в июне этого года – уже 116,4 грн.

Сколько денег было потрачено на субсидии в 2014-2019 годах:

В 2014 году – 6,9 млрд грн,

В 2015 году – 19,1 млрд грн,

В 2016 году – 46,4 млрд грн,

В 2017 году – 72,4 млрд грн,

В 2018 году – 72,7 млрд грн,

В 2019 году – 35,9 млрд грн.

Увеличилось также и количество семей, которые получают выплаты: в июне 2014-го – 116,3 тыс., в июне 2019-го – 643,6 тыс.