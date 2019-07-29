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Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данные

Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данные

В Украине за последний месяц выросло количество домохозяйств, которые получают субсидию.

Если чиновники выявят ложные данные и обстоятельства, указанные в документах субсидиантом, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленного денежного пособия.

Если члены семьи подали неправильную информацию, а от этого зависел размер субсидии, производится перерасчет и возвращается разница.

Если же семья не имела права на субсидию — придется вернуть государству всю сумму.

Справка Finance.ua

  • У украинцев могут забрать субсидию за долги по коммуналке за 30 дней.
  • Субсидию не заберут, если сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан – 340 грн.
  • В августе Пенсионным фондом направлено на пенсионные выплаты 1,2 млрд грн, на жилищные субсидии – 5,5 млн грн.
По материалам Finance.UA
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