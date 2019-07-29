Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данные

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В Украине за последний месяц выросло количество домохозяйств, которые получают субсидию.
Если чиновники выявят ложные данные и обстоятельства, указанные в документах субсидиантом, при которых семья не имеет права на субсидию, со следующего месяца ее лишают предоставленного денежного пособия.
Если члены семьи подали неправильную информацию, а от этого зависел размер субсидии, производится перерасчет и возвращается разница.
Если же семья не имела права на субсидию — придется вернуть государству всю сумму.
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